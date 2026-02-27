China asombra al mundo con sus robots bailarines y sus taxis voladores

Como si de una película de ciencia ficción se tratara, China ha puesto a volar su nueva aeronave con forma de OVNI que ya cuenta con todas las certificaciones para dedicarse al transporte logístico y al rescate aéreo y mantiene la vista puesta en su desarrollo como taxi aéreo.

Se trata de un vehículo de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), lo que reduce estas maniobras a apenas unos segundos; y que, al estar dotado con motor eléctrico y tener los rotores dentro de su fuselaje, es completamente silencioso.

Presentado en el centro de Wuhan, su capacidad de carga máxima es de 450 kilogramos. Además, en una de sus versiones está dotado con una camilla y un escáner portátil.

Esta exhibición tecnológica del país asiático llega tan solo un día después de que otros robots sorprendieran al canciller de Alemania, Friedrich Merz, de visita oficial en China, por sus habilidades para la práctica del kung fu.