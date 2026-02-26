La IA y las tierras raras, ejes de la visita de Merz a China

Todo lo que rodea a la inteligencia artificial y, en general, a las nuevas tecnologías, está ocupando un amplio espacio en la primera visita institucional a China del canciller de Alemania, Friedrich Merz, y en su reunión con el presidente Xi Jinping.

El interés del gigante asiático en los líderes europeos, como ya quedó patente en sus recientes contactos con el premier británico o el primer ministro de Finlandia, pasan por abrir vías de colaboración en los campos más innovadores, donde sus aliados políticos tradicionales no cuentan con un gran desarrollo.

Así es que el mandatario chino apostó por abrir sinergias entre las segunda y la tercera economías del mundo en el campo de la IA, apoyando "el flujo bidireccional de talento, conocimientos y tecnología" entre ambos países; y abrió la puerta a la reclamación del germano sobre el suministro de las materias primas relacionadas con esta industria.

Y es que las restricciones chinas a la exportación de tierras raras y otros minerales críticos —a pesar de los acuerdos alcanzados con la UE— es algo que llevaba Merz en cartera en esta visita, de modo que advirtió al presidente de China sobre la necesidad de garantizar las cadenas de suministro. "La competencia entre nuestras empresas debe ser justa", publicó después en sus redes sociales, apostando por "la transparencia, la fiabilidad y unas normas comunes".

Por su parte, a través de la agencia oficial, Xi secundó la necesidad de "mantener conjuntamente las cadenas industriales y de suministro estables y sin obstáculos". Y, en este sentido, requirió de Alemania "una política positiva y pragmática" hacia China que le lleve a considerar el crecimiento de este país "de manera objetiva y racional", para así consolidar las relaciones bilaterales.

Y es que, junto con los aranceles estadounidenses y la apreciación del euro, la creciente competencia china es uno de los principales factores detrás de las dificultades que atraviesa la economía de Alemania, pues la la estrategia de bajo precio del país oriental mantiene en jaque a los fabricantes germanos, por ejemplo, del sector de la automoción.