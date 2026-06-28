China avanza en su nuevo reactor nuclear con la instalación de una cúpula de 270 toneladas

Colocación de la cúpula en la nueva central nuclear de China

China ha completado uno de los principales hitos constructivos de la quinta unidad de su nueva central nuclear, situada en Ningde, con la colocación sobre el edificio del sexto reactor de una cúpula exterior de contención de 45 metros de diámetro y 270 toneladas de peso.

Para ello, hizo falta una grúa de gran tamaño que trabajó durante casi tres horas —dos horas y 45 minutos, según la empresa estatal china de energía nuclear— a fin de elevar la estructura hasta una altura equivalente a la de un edificio de veinte plantas antes de ser encajada en su posición definitiva.

Colocación de la cúpula sobre un reactor nuclear en China | CGN

Con este nuevo avance se pone fin a la etapa de construcción civil y se da el pistoletazo de salida a la fase de instalación de los equipos dentro de una instalación cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2029.

La central de Ningde cuenta actualmente con cuatro reactores de algo más de 1.000 megavatios eléctricos cada uno, que comenzaron a operar comercialmente entre 2013 y 2016.

Vista aérea de la isla nuclear de Ningde, en China | CGN

Las unidades cinco y seis ampliarán el complejo y reforzarán la estrategia de Pekín de acelerar la construcción nuclear para cubrir el aumento de la demanda eléctrica y reducir la dependencia del carbón.