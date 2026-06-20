Turquía acerca su primera central nuclear al arranque comercial

Turquía continúa avanzando hacia la entrada en servicio de su primera central nuclear. En las instalaciones de Akkuyu, al norte, han completado ya la carga de 163 conjuntos de combustible ficticio, una operación considerada clave dentro del proceso de puesta en marcha del reactor.

Este ensayo es una de las etapas finales de la preparación de los equipos, y permite verificar los procesos de carga del combustible nuclear "en condiciones lo más cercanas posible a las operativas", como ha explicado el director general de la central, Sergei Butckikh, así como también la preparación del personal. Superada esta fase, el camino continúa con el montaje de los componentes superiores del reactor y las pruebas funcionales tanto en frío como en caliente.

Carga de combustible ficticio en una central nuclear en Turquía | Akkuyu

Así pues, se mantiene la previsión de que la primera unidad de esta central pueda entrar en funcionamiento antes de que concluya este año. Una vez concluidas sus cuatro reactores, debería aportar una potencia total de 4.800 megavatios, lo que permitiría cubrir en torno al 10% de las necesidades eléctricas del país.

Por tanto, Akkuyu es uno de los proyectos energéticos considerados estratégicos en Turquía y se trata del primer proyecto de la industria nuclear mundial que se implementa según el modelo de negocio de build-own-operate, por el que la empresa rusa Rosatom está ejecutando y operará una central que será de su propiedad.