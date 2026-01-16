Croacia saca a concurso la construcción de un rompeolas por 5,8 millones en Opatija

La autoridad portuaria de Opatija (Croacia) ha sacado a concurso la construcción de un rompeolas secundario en el puerto de la localidad de Ika. El importe de la licitación es de 5,8 millones de euros y el plazo de presentación de ofertas finaliza el próximo 1 de febrero, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

La construcción se realizará en la misma posición que el muelle ya existente y se crearán 33 puntos de atraque para barcos de 5 a 6,5 metros de largo. El muelle planificado tendrá 67,5 metros de largo y 3 de ancho. La ejecución del muelle en la costa proporcionará 22 nuevas conexiones de servicios públicos. Los pliegos de contratación pueden consultarse aquí https://eojn.hr/tender-eo/66144

El plazo de ejecución de las obras es de 18 meses. Entre los criterios de adjudicación del contrato se encuentran el precio y la calidad del proyecto presentado, así como las medidas que se tomen para reducir el impacto ambiental de las obras sobre la biodiversidad de la zona. El proyecto está subvencionado con fondos europeos.