China inyecta 46.000 millones de euros en su banca pública para reactivar la economía

Apenas mes y medio después de movilizar unos 7.200 millones de euros para frenar las caídas de la Bolsa, Pekín vuelve a abrir la cartera para intentar apuntalar una economía que pierde impulso. Esta vez, el gobierno chino prepara una inyección de 46.000 millones de euros en ocho grandes bancos y aseguradoras públicas para reforzar sus balances, sostener el crédito y dar más músculo al sistema financiero, en un nuevo intento por revitalizar la actividad del país.

De hecho, las autoridades de China han admitido que el objetivo de esta medida es fortalecer la capacidad de estas empresas para "atender a la economía real", lo que derivará en "un respaldo más sólido al crecimiento económico estable y saludable del país".

De hecho, la operación servirá para recapitalizar cinco aseguradoras y tres entidades bancarias controladas por el Estado con hasta 38.000 millones de euros procedentes de una emisión especial de bonos, mientras que el resto de la financiación la aportará la compañía estatal de tabaco. Las cuantías más importantes las recibirán las dos mayores entidades financieras (el banco industrial y comercial y el banco agrícola), que suman una aportación que roza los 33.000 millones de euros.

Mientras el ministerio de Finanzas de China argumenta que las ocho entidades funcionan actualmente con normalidad y con "una calidad estable" de sus activos, el refuerzo de su capital pretende mejorar su capacidad para afrontar riesgos y de invertir a largo plazo.