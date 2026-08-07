China moviliza 7.200 millones para sostener la Bolsa y reforzar sus sectores tecnológicos

China ha movilizado alrededor de 60.000 millones de yuanes, unos 7.200 millones de euros, para frenar las caídas de su mercado bursátil y apoyar a sectores considerados estratégicos, con compras dirigidas principalmente hacia empresas de inteligencia artificial, semiconductores y hardware, además de fondos cotizados que replican los principales índices del país.

Según Julius Baer, la operación ha sido ejecutada por el denominado Equipo Nacional, el conjunto de entidades financieras y corporaciones estatales que Pekín utiliza para intervenir en los mercados cuando considera que la volatilidad amenaza la estabilidad financiera.

La mayor parte del dinero procede de China Reform Holdings, que ha destinado 50.000 millones de yuanes, mientras que China Chengtong Holdings ha aportado los otros 10.000 millones. A estas actuaciones se han sumado grandes aseguradoras nacionales, que han anunciado nuevas compras de acciones, y varias empresas públicas, que ampliarán sus programas de recompra.

Según los datos del banco suizo, esta intervención permitió una fuerte recuperación de la Bolsa china: el índice CSI 300 avanzó un 3%; mientras que el STAR 50, centrado en compañías tecnológicas, y el ChiNext, que reúne a empresas de crecimiento, subieron alrededor de un 7%.

Apuesta por la tecnología

Para Julius Baer, la diferencia respecto a episodios anteriores está en el destino del apoyo público. Tradicionalmente, las compras del Equipo Nacional se concentraban en bancos, grandes compañías estatales y valores de elevada capitalización. Esta vez, sin embargo, Pekín ha priorizado los sectores tecnológicos que considera esenciales para su autonomía industrial y su competencia con Estados Unidos.

El movimiento llega después de un deterioro del ánimo de los inversores durante el mes de julio, provocado por la caída de las Bolsas internacionales, las dudas sobre la liquidez interna y la elevada concentración de posiciones en valores vinculados a la tecnología.

A respecto de esta operación, los analistas de la entidad helvética consideran que las compras estatales aportarán cierto respaldo a la confianza de los inversores. Por su parte, Julius Baer mantiene una visión favorable sobre el desarrollo a largo plazo de la inteligencia artificial en China, aunque la intervención vuelve a mostrar hasta qué punto la evolución de su mercado bursátil continúa condicionada por las decisiones del gobierno.