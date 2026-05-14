Cisco recortará 4.000 empleos para invertir en oportunidades ante el impacto de la IA

La compañía tecnológica estadounidense Cisco acometerá una reducción de casi 4.000 puestos de trabajo, equivalente a cerca del 5% de la plantilla, dentro de una reorganización de su estructura de costes y para invertir en oportunidades de crecimiento ante el impacto de la IA.

"Las empresas que triunfarán en la era de la IA serán aquellas con enfoque, urgencia y la disciplina necesaria para reorientar continuamente sus inversiones hacia las áreas con mayor demanda y mayor potencial de creación de valor a largo plazo. Confío en que Cisco será una de esas empresas ganadoras", defendió Chuck Robbins, consejero delegado de Cisco.

Según indicó el ejecutivo, la mayoría de trabajadores afectados serán informados hoy mismo y se continuará el proceso a nivel mundial durante el trimestre, en cumplimiento con las leyes y regulaciones locales aplicables.

La multinacional estima que registrará cargos antes de impuestos de hasta 1.000 millones de dólares, incluyendo el pago de indemnizaciones por despido y otros costes, por lo que prevé contabilizar entre mayo y julio un impacto adverso de 450 millones de dólares. El resto repercutirá durante el próximo ejercicio fiscal.

Además, el CEO de la compañía subrayó que, si bien se están reduciendo puestos en algunas áreas, la empresa está llevando a cabo inversiones estratégicas claras, particularmente en silicio, óptica, seguridad y en el uso de la IA por parte de los empleados. Añadió que estas inversiones se centran en las tecnologías y negocios que acelerarán el crecimiento y definirán el futuro de Cisco.

Incrementa su beneficio un 35%

Por otro lado, la multinacional tecnológica informó de que entre febrero y abril (tercer trimestre fiscal para Cisco) logró un beneficio neto de 3.373 millones de dólares, un 35,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Asimismo, en el trimestre, contabilizó una cifra de negocio récord de 15.841 millones de dólares, un 12% más, incluyendo un crecimiento del 14% en América, con 9.569 millones de dólares, y del 9% en Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), hasta los 4.054 millones de dólares.

De tal modo, en los nueve primeros meses de su año fiscal, Cisco se anotó un beneficio neto de 9.408 millones de dólares, un 23,3% más, mientras que los ingresos aumentaron un 9,7% interanual, hasta 46.073 millones de dólares.

"Cisco registró ingresos trimestrales récord en el tercer trimestre y observamos una demanda muy sólida y generalizada de nuestros productos, lo que demuestra la relevancia de nuestra tecnología para conectar y proteger la IA", declaró Chuck Robbins. La empresa ha revisado al alza sus proyecciones anuales y ahora prevé lograr una cifra de negocio en torno a los 63.000 millones de dólares.