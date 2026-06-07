Ciudad del Cabo entra en el mercado del turismo náutico de alta gama con una marina para superyates

Ciudad del Cabo quiere reforzar su posición en el turismo náutico de alto gasto. Para ello, V&A Waterfront, la sociedad que opera el gran frente turístico, comercial y portuario de la ciudad de Sudáfrica, desarrollará una instalación específica para superyates dentro del recinto portuario.

La inversión proyectada en Cape Town ronda los 11,5 millones de euros, y su objetivo es dotarse de ocho amarres para embarcaciones de hasta 90 metros de eslora, servicios prémium para tripulaciones y conexión directa con instalaciones de reparación naval.

Esta marina está prevista para octubre de 2026 y persigue situar a Ciudad del Cabo en el circuito global del superyate, aprovechando su posición entre las rutas del Atlántico, el Índico e incluso el entorno antártico; compitiendo así por una parte del negocio que tradicionalmente miraba al Mediterráneo y al Caribe.