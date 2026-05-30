Mumbái impulsa una marina por casi 80 millones de euros para captar turismo náutico de alto nivel

Mumbái, la antigua Bombay, quiere abrirse paso en el negocio internacional de los puertos náuticos con un proyecto de escala poco habitual en India. Para ello, su gobierno ha aprobado la construcción de la Viksit Bharat Mumbai Marina en el puerto de la capital financiera del país, con un coste estimado que roza los 80 millones de euros.

La actuación, planteada como una infraestructura orientada al turismo marítimo, la economía azul y la reordenación urbana de una parte estratégica del waterfront, consiste en una marina de 424 amarres para yates de hasta 30 metros y una dársena de casi 12 hectáreas.

El modelo elegido para su esquema financiero combina ejecución pública y participación privada (casi al 50%); una fórmula con la que India busca acelerar una infraestructura ligada a la náutica recreativa y al ocio prémium que busca atraer al turismo de alto nivel.

En la presentación del proyecto, el gobierno del subcontinente la planteó como la primera marina de estándar mundial del país. Su entrada en funcionamiento está prevista para finales del año 2028 o del 2029.