Concurso en marcha para la concesión de los accesos norte a Bogotá por 6,1 millones

La Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI) de Colombia ha puesto en marcha un concurso para adjudicar en régimen de concesión (bajo esquema de colaboración público-privada) los accesos norte a la ciudad de Bogotá. El presupuesto inicial de adjudicación se sitúa en 26.500 millones de pesos colombianos (6,1 millones de euros), según establece el anuncio del concurso al que ha tenido acceso La Región Internacional.

La presentación de ofertas para las empresas interesadas en participar en el concurso está abierta hasta el próximo 2 de marzo. El contrato se iniciará en abril de 2026 y estará vigente inicialmente por un período de cinco años, renovable.

Las empresas interesadas en participar en el concurso deberán acreditar, entre otros requisitos, solvencia económica y experiencia en la gestión de infraestructuras similares. Entre los criterios para adjudicar el contrato se tendrán en cuenta la calidad de los equipos humanos de las empresas, la contratación de personas con discapacidad, las empresas creadas por mujeres y las que se encuentren domiciliadas en Colombia.