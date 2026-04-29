La confianza económica en la eurozona sigue bajando y se sitúa en mínimos desde 2020

El indicador de sentimiento económico (ESI) de la zona euro, elaborado por la Comisión Europea, ha retrocedido en abril por tercer mes consecutivo, situándose en 93 puntos, frente a los 96,2 del mes anterior, lo que supone la lectura más baja desde noviembre de 2020.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), el indicador de confianza económica de abril ha bajado hasta los 93,5 enteros, frente a los 96,4 de marzo, su peor lectura desde octubre de 2023. Los mayores descensos de la confianza afectan a Alemania (-3,9), Francia (-3), Italia (-2,8) y los Países Bajos (-2,5), mientras que el ESI baja de forma menos pronunciada en España (-0,9) y Polonia (-0,8). En el caso de España, el indicador de confianza económica de abril se ha situado en 102,6 puntos, frente a los 103,5 del mes anterior, su nivel más bajo desde agosto de 2025.

Esta caída de la confianza en abril refleja el mayor pesimismo entre los consumidores, cuyo indicador ha empeorado en abril a -0,6 puntos, en el caso de la zona euro, lo que implica la lectura más baja desde diciembre de 2022, mientras que para los Veintisiete ha caído hasta -19,4 enteros, su peor dato desde enero de 2023.

Descenso mayor de la confianza en EEUU

La prolongación del conflicto en Oriente Próximo, iniciado con los ataques a Irán a finales de febrero por parte de Estados Unidos e Israel, también ha provocado el desplome de la confianza de los consumidores de Estados Unidos, según el índice elaborado por la Universidad de Michigan, que ha bajado en abril a mínimos de toda la serie histórica, que se remonta a 1978.

En concreto, el dato de confianza de los consumidores de EEUU ha caído en abril hasta 49,8 puntos, su lectura más baja de toda la serie, con un descenso del 6,6% respecto del mes de marzo y del 4,6% en un año.