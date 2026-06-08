Otra cotizada británica cae en manos de un comprador estadounidense

Otra cotizada británica cae en manos estadounidenses. Ingredion, un grupo de ingredientes alimentarios con sede en Illionois, ha alcanzado un acuerdo para comprar Tate & Lyle, una de las compañías históricas de la bolsa de Londres, en una operación valorada en torno a unos 3.120 millones de euros.

Ambas juegan en el mismo segmento de la industria alimentaria. No venden a consumidor final, sino que suministran a los fabricantes ingredientes y soluciones para reformular productos, reducir azúcares, mejorar texturas o abaratar procesos. Con esta adquisición, Ingredion gana cartera y presencia internacional en un negocio cada vez más relevante para las grandes marcas de alimentación.

La operación tiene lugar después de un ejercicio irregular para la firma de Reino Unido. En su último año fiscal, cerrado el pasado 31 de marzo, la compañía registró ingresos por valor de 1.900 millones de euros, un 3% menos que el anterior; y su beneficio ajustado antes de impuestos, de 238 millones de euros, cayó un 5%. La escala de la norteamericana es mucho mayor. El pasado año facturó unos 6.330 millones de euros, también un 3% menos que en 2024, pero su la rentabilidad camina hacia arriba: un 1,4% sobre el ejercicio anterior, hasta rozar los 890 millones de euros.

Resumen de operaciones

Esta compra se suma a una cadena de operaciones en el último lustro que reabre el debate sobre la capacidad de Londres para retener compañías relevantes, que pasan a engrosar el mercado estadounidense.

En 2021, Signature Aviation y Morrisons se fueron a Blackstone y Clayton, Dubilier& Rice, respectivamente; y Meggit fue absorbida por Parker Hannifin en 2022, el mismo ejercicio que Contour Global pasó a engrosar KKR. Al año siguiente, entre varios movimientos más, destaca la marcha de EMIS Group a UnitedHealth; y ya en 2024 los protagonistas fueron Hotel Chocolat —ahora propiedad de Mars— y Darktrace —adquirida por Thoma Bravo—. El año pasado, International Paper compró DS Smith, Qualcomm integró a Alphawave Semi se integró Qualcomm y Keysight se hizo con Spirent Communications.

La lista, por tanto, abarca empresas del sector de la aviación privada, los supermercados, la defensa, la energía, el software sanitario, la alimentación prémium, la ciberseguridad, el packaging, los semiconductores o las telecomunicaciones.

Según los datos oficiales del regulador británico, el número de cotizadas en el principal británico pasó de 641 en el año 2021 a 528 a cierre del anterior ejercicio. La cifra oficial de 171 entradas en ese período frente a 277 salidas refleja la presión que sufre el parqué londinense, donde valoraciones más bajas y menor liquidez suponen un importante incentivo para compradores con más capital.