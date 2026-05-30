Anthropic adelanta a OpenAI y abre una nueva liga de gigantes privados de la IA

La nueva valoración de Anthropic reordena la parte alta del mercado privado de inteligencia artificial. La compañía creadora de Claude pasa ya a situarse por delante de OpenAI, con una valoración de 965.000 millones de dólares, frente a los 852.000 millones atribuidos al creador de ChatGPT.

Ambas compañías quedan así en una liga prácticamente propia: juntas sumarían 1,817 billones de dólares, más del doble que la suma del resto de firmas incluidas en el ranking.

De hecho, el tercer actor, xAI, propiedad de Elon Musk, se queda a mucha distancia, en 250.000 millones de dólares.

Por detrás, Databricks se sitúa en 134.000 millones, seguida de Safe Superintelligence, con 32.000 millones, o Perplexity AI, con 20.000 millones de dólares.

Así las cosas, Anthropic y OpenAI forman ya una primera división casi propia, con valoraciones cercanas a las de algunas de las mayores compañías cotizadas del mundo.