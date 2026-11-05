La creadora de ChatGPT prevé salir a Bolsa en 2027

Con los riesgos de los modelos avanzados de inteligencia artificial sobre la mesa, la compañía detrás de modelos como ChatGPT, anunciaba en septiembre que retrasaría su salida a Bolsa. Tras varios episodios de ciberataques y engaños autónomos, no era la coyuntura "más prudente" para dar el saltó al parqué, según OpenAI, que anticipa ya que en 2027 llegará el momento propicio para hacerlo.

Greg Brockman, su presidente y uno de los cofundadores de la empresa, ha dado por hecho que OpenAI estará lista el próximo año para su debut bursátil y, a pesar de las dudas que comienzan a surgir en torno a la rentabilidad de las compañías tecnológicas, se ha mostrado "optimista" sobre su negocio.

"Siento que hemos avanzado muchísimo este año y, sinceramente, nunca me había sentido tan seguro de lo que estamos haciendo", ha comentado, antes de destacar un importante crecimiento en el segmento empresarial. Sin embargo, como consta en la documentación remitida a los inversores, los ingresos anualizados de la startup rondan los 50.000 millones de dólares, unos 20.000 millones por debajo de lo previsto.

El pasado mes de marzo, OpenAI protagonizó una ronda récord de financiación, al levantar unos 110.000 millones de dólares —gracias al empuje de Amazon, Nvidia y SoftBank— con los que ha alcanzado una valoración en el entorno de los 850.000 millones de dólares, prácticamente el triple de su tasación un año antes.