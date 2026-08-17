Las grandes gestoras de inversión comienzan a reducir la apuesta por las grandes tecnológicas

Tras años de fuerte concentración bursátil en torno a la inteligencia artificial, varias grandes gestoras e inversores institucionales comienzan a reducir su exposición a las grandes tecnológicas estadounidenses y a buscar oportunidades en otros sectores.

Una de las últimas en notificar esta tendencia ha sido Tikehau Capital, que —según los datos de Finect— ha aumentado moderadamente la diversificación de su cartera internacional: el grupo francés balancea así una menor apuesta por los valores tecnológicos con un refuerzo de las opciones relacionadas con salud, industria y consumo básico por entender que ofrecen valoraciones más atractivas y una menor sensibilidad a la temática de la IA. Antes, BlackRock, Goldman Sachs, UBS o JP Morgan formularon esa tesis de rotación parcial, optando por sectores vinculados al despliegue de la IA, como la energía o las infraestructuras.

No se trata, como señala uno de los últimos informes de Goldman Sachs al respecto, de una ruptura con la temática, pero sí de tomar distancia con las megacapitalizadas norteamericanas o los semiconductores. De hecho, para BlackRock el negocio de la IA es ya un tema transversal, dada la multitud de sectores implicados en su desarrollo; y para los suizos de UBS lo importante es que las carteras no dependan solo de un pequeño grupo de empresas.

Por su parte, el análisis de mitad de año de JP Morgan Asset Management plantea el mismo diagnóstico y apunta que la oportunidad empieza a desplazarse desde los hiperescaladores hacia fabricantes de equipos, proveedores de componentes, centros de datos, redes eléctricas, refrigeración y usuarios finales en sectores como finanzas, salud e industria.

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El cambio, por tanto, no equivale a un abandono de las posiciones del ámbito de la tecnología, sino a una pérdida de comodidad con la concentración extrema y una apuesta por la construcción de carteras de inversión más amplias.