Cristiano Ronaldo se hace con el 25% de la UD Almería, actualmente en segunda

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, actualmente en el Al-Nassr FC de la liga de Arabia Saudí, ha comprado el 25% de las acciones de la UD Almería, equipo que milita en LaLiga Hypermotion.

Se trata de una nueva expansión de su cartera global de inversiones, pues la adquisición se ha hecho a través de CR7 Sports Investments, la filial de CR7 SA destinada a gestionar las inversiones del astro luso en el sector deportivo.

La apuesta por el equipo andaluz de segunda división por parte de quien fue delantero del Real Madrid y el Manchester United denota la apuesta de Cristiano Ronaldo por el fútbol profesional en general, y, particularmente, en España.

"He tenido siempre la ambición de contribuir con el fútbol más allá del terreno de juego. La UD Almería es un club con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", ha comentado el futbolista, que se ha mostrado "verdaderamente ilusionado" por poder apoyar "la próxima fase de desarrollo" del equipo almeriense.

Por su parte, el presidente de la UD Almería, Mohamed Al Khereiji, se ha declarado "muy contento" con la noticia y ha interpretado el desembarco de Cristiano Ronaldo como una muestra de que "entiende el potencial" del equipo y su academia.