La homologación del sistema de conducción autónoma de Tesla para su uso en todo el bloque comunitario, después de que ya doce países han aprobado internamente su despliegue, se debatirá en el seno de la Comisión Europea el próximo 15 de diciembre.

Se trata de un sistema por el cual el conductor debe permanecer igualmente concentrado en la conducción, supervisar el funcionamiento de los automatismos y estar preparado para tomar el control si resulta necesario, y que ya tiene luz verde en Finlandia, Países Bajos, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Croacia, Lituania, Letonia, Bélgica, República Checa, Dinamarca e Italia.

Además, otros países, como Alemania, se han mostrado partidarios de la aprobación del sistema, aunque reclaman un mayor control de la seguridad en las operaciones.

Por su parte, Tesla ya ha blandido en varias ocasiones argumentos de seguridad para apoyar su aprobación en la Unión Europea, y también ha puesto en valor el número de horas de pruebas en carreteras europeas.