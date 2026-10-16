Así es el Roadster, el deportivo eléctrico de Tesla: salta, vuela y acelera como nunca antes

Tesla ha presentado el Roadster, su esperado deportivo eléctrico con tecnología desarrollada junto a SpaceX. Y no ha dejado indiferente a nadie: no solo salta y vuela, sino que es capaz de pasar de cero a cien kilómetros por hora en menos de un segundo.

En la presentación del nuevo coche, el Roadster ascendió por una rampa curva hasta quedar boca abajo y, posteriormente, se impulsó en el aire, realizó una voltereta y aterrizó sobre el asfalto. Pero, además, mostró su capacidad para elevarse por encima de otros automóviles mediante un sistema de propulsión inspirado en la tecnología aeroespacial.

"Esta es la culminación de un trabajo increíble por parte de los ingenieros de Tesla y SpaceX, que han colaborado estrechamente para crear algo que no se ha visto en ninguna película", ha destacado Elon Musk tras exhibir las prestaciones del vehículo, que saldrá a la venta en tres versiones: Performance, Thrust y Rocket.

Por el momento, se ha abierto ya la posibilidad de reservar las dos primeras, con un coste de 50.000 y 250.000 dólares, respectivamente, pero la variante Rocket, la que vuela y no está autorizada a circular por carretera, solo está disponible a través de invitación.

En todo caso, la producción de este nuevo modelo no comenzará, en principio, hasta 2028, lo que supone casi una década de retrasos: el primer anuncio situaba las primeras entregas en 2020.

Equipamiento

La versión Performance, con dos plazas, promete acelerar de cero a cien km/h en menos de 1,6 segundos; mientras la variante Thrust incorporará propulsores adicionales para reducir ese tiempo a menos de 0,9 segundos y la configuración Rocket, de una sola plaza y disponible por invitación, podrá realizar maniobras aéreas y alcanzar esa velocidad en menos de 0,59 segundos, según las cifras comunicadas por la compañía.

Interior del Tesla Roadster

El fabricante también asegura que el modelo podrá superar los 370 km/h de velocidad máxima gracias a sus 1.600 CV de potencia y ofrecer una autonomía superior a los 480 kilómetros en una sola carga, si bien las prestaciones anunciadas están todavía pendientes de validación en un modelo de producción.

Además, el sistema combina ventiladores de alta potencia instalados bajo la carrocería, que generan adherencia para permitir determinadas maniobras, con propulsores de gas frío desarrollados en colaboración con SpaceX.

Nuevo Roadster de Tesla

Otro de los datos que ha ofrecido Tesla sobre las especificaciones del nuevo Roadster es que, en circulación terrestre, cuenta con aerodinámica activa para acercar su carga aerodinámica casi a la de un Fórmula 1 actual.