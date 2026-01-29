Las tractoradas cortan la A-52 a la altura de Xinzo tras abandonar San Cibrao

El sector primario continúa con sus reivindicaciones en la provincia de Ourense por el acuerdo de Mercosur. Las movilizaciones que mantenían desde el viernes 23 de enero en la entrada al polígono de San Cibrao, con varios tractores, hogueras y pancartas, empezaron este jueves a rebajar la presión hasta acabar abandonando el corte de circulación. Posteriormente, los bomberos acudieron hasta el punto para retirar elementos y limpiar la zona. Actualmente el tráfico se encuentra abierto.

Bomberos limpiando el acceso al Polígono de San Cibrao bloqueado hasta ahora por la tractorada

Sin embargo, este no es el fin de las protestas de ganaderos y agricultores. Las reivindicaciones se trasladaron hasta Xinzo de Limia, específicamente en el kilómetro 188 y 193 de la A-52, autovía cortada actualmente en los dos sentidos y que ya cortaron durante más de 60 horas desde el 10 hasta el 12 de enero.

Pero no quedaron ahí las movilizaciones en Xinzo. Al rededor de las 16:45 de la tarde de este jueves, cuatro tractores llegaron a entrar en la ciudad y ocupar el entorno de la estación de autobuses, en donde hubo cierta tensión con la Guardia Civil.

Esta pequeña división de la tractorada avanzó por la N-525 desde Sandías, pese a los esfuerzos de la policía por impedir su paso, que finalmente los interceptó ya en la estación de autobuses.

Los tractores accedieron a la A-52 por un acceso en Portoalto, parroquia de Boado, a la altura de Carbones del Río, antigua empresa de Xinzo. En este acceso colocaron barricadas para impedir el paso a los agentes.

"Temos moita forza, cansados non estamos"

Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de la tractorada explicó los motivos para trasladarse de nuevo a la A-52: "O que facemos e demostrar que unidos somos capaces de facer o que queiramos, con todo o respeto do mundo, sen por en peligro ningunha vida humana e sen molestar a veciños". Gómez recuerda que "se comprometeron a darnos cortes", refiriendose a los permisos para poder realizar bloqueos de circulación.

"Se están adaptando a que estemos tirados na rúa, aguantando frío e auga, esperando a que nos cansemos", se lamenta el ganadero, y lanza una advertencia: "Temos moita forza, cansados non estamos".

Explica que continuarán con las movilizaciones "ata que non teñamos a famosa charla con algún alto cargo do ministerio que sepa do que fala, teñamos as vacinas do modular en marcha para que non sacrifiquen aos nosos animais, e que se cumpla a cadea alimentaria de unha santa vez".

"Se non nos fan caso acabaremos cortando todo si ou si, coas consecuencias que teña" terminaba sentenciando el ganadero de Maceda.

Un mes de reivindicaciones

Este nuevo movimiento en las manifestaciones del sector primario llega cuando las protestas cumplen más de un mes en la provincia. El 26 de diciembre de 2025 ganaderos y agricultores comenzaban sus reivindicaciones timidamente en el polígono de San Cibrao, para trasladarse posteriormente, el día 29, al edificio de la Subdelegación del Gobierno en la ciudad de Ourense, que bloquearon con tractores y rollos de paja.

Después de una semana de protestas por la ciudad, el 10 de enero del nuevo año, las tractoradas se mudaron a la A-52, cortando la circulación en ambos sentidos. Este corte, que duró más de 60 horas, tuvo un impacto especial por la importancia de esta autovía, y obligó a tomar desvíos mientras se negociaba la retirada.

El siguiente paso fue la N-120. El sector primario volvió a la ciudad de Ourense para cortar esta carretera a la altura del Centro Comercial Ponte Vella, con los tractores apostados a orillas del río Miño. Estas nuevas protestas comenzaron el 17 de enero y se prologaron durante una semana, hasta el 23 de enero, momento en el cual los manifestantes abandonaron la vía y se reabrió el tráfico.

El 'súper jueves' de las tractoradas en 30 provincias de España

Agricultores y ganaderos españoles toman este jueves las calles y carreteras de toda España con sus tractores en el denominado `súper jueves del campo español`, en señal de protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur, a pesar de la reciente paralización de este pacto por parte del Parlamento Europeo, al considerar que ambos factores podrían agravar la situación crítica que atraviesa el campo en España.

Unas concentraciones que están promovidas en unidad de acción por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), que promueven estas tractoradas en todo el territorio nacional.

Las organizaciones agrarias llevan toda la semana con concentraciones y manifestaciones en el territorio nacional, pero que tiene su jornada más destacada mañana en lo que será el 'súper jueves del campo', día que reunirá la mayor parte de concentraciones a nivel nacional en toda España, donde esperan que sea una jornada histórica de reivindicación del medio rural.

De esta forma, hay convocadas tractoradas y concentraciones de Norte a Sur del país, como en Valencia, Cádiz, Málaga, Zamora, Valladolid, Bilbao, Vitoria, Logroño, Murcia, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, La Rioja, Las Palmas de Gran Canaria o Mallorca, entre otras, mientras que en Madrid, donde estaban previstas movilizaciones y un 'cocido reivindicativo' en plena Puerta del Sol, se ha tenido que aplazar ante la amenaza de lluvia.

"Queremos concentrar el mayor número de las movilizaciones el 29 de enero como respuesta a las cuestiones que nos preocupan, como la reducción del presupuesto de la próxima PAC, los acuerdos comerciales con otros países y el exceso de burocracia en el campo", aseguraba recientemente el secretario general de UPA, Cristobal Cano, en una rueda de prensa conjunta con los representantes de Asaja y COAG.

Una semana 'caliente' en todo el territorio por las manifestaciones de agricultores y ganaderos con las que buscan trasladar a las administraciones la urgencia de escuchar los problemas reales del sector agrario y adoptar decisiones "valientes y acertadas" que garanticen la viabilidad económica y social.

Jornadas de protestas donde agricultores y ganaderos han mostrado su malestar por la situación crítica que atraviesa el mundo rural con lemas como 'Por la unidad del campo', 'Paremos el acuerdo de Mercosur. Nuestro futuro está en juego' o 'El campo lucha, el Gobierno abandona'.