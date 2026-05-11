El dividendo europeo recupera protagonismo tras crecer un 34% en el arranque del año

La distribución de dividendos en Europa, excluido Reino Unido, rozó los 58.000 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 34% más que en el mismo período del año pasado, dentro de un mapa global en el que las retribuciones a los accionistas a nivel mundial alcanzaron un nuevo récord de casi 358.000 millones de euros tras una subida del 6,7%.

Son datos del informe Vanguard Global Payout Pulse, en el que se concreta que los repartos del arranque del año en el viejo continente se concentraron en el sector sanitario —unos 6.000 millones de euros— y, más específicamente, en un reducido grupo de farmacéuticas.

A pesar de que Europa ha sido la región con mayor porcentaje de aumento, la cuantía más grande se ha repartido en Norteamérica, que concentra casi la mitad de las retribuciones al accionista con una cifra ligeramente superior a los 174.000 millones de euros (un 9% más). En esta región, los dividendos proceden básicamente del sector financiero de Estados Unidos, pues su contribución se elevó por encima de los 7.000 millones de euros.

Tras esos datos se encuentra la mejora de los bancos estadounidenses, tras superar las pruebas de resistencia de la Reserva Federal, lo que permitió elevar dividendos y acelerar la recompra de acciones, tal y como ha explicado el analista sénior de inversiones de Vanguard, João Saraiva.

El avance en Europa y Norteamérica compensó la debilidad registrada en algunos mercados emergentes y, especialmente, en China, donde se produjo un descenso de 8.500 millones de euros debido al efecto calendario, ya que los cuatro grandes bancos del país asiático abonaron parte de sus dividendos el pasado mes de diciembre.

Tendencia

Con la vista puesta en el segundo trimestre, la gestora estadounidense prevé que Europa domine los repartos de dividendos a nivel mundial, toda vez que se trata de un período tradicionalmente fuerte para las compañías del continente.

Y, más concretamente, apunta hacia los sectores energético y de materiales, que podrían volver a ganar peso si se mantienen elevados los precios de las materias primas.

Además, de cara a los inversores, el mensaje es que las estrategias diversificadas de alto dividendo siguen ganando atractivo como fuente fiable de ingresos y como elemento de estabilidad dentro de las carteras.