Dolce & Gabbana pierde a uno de sus cofundadores en plena refinanciación de la deuda
SEGMENTO PRÉMIUM
Stefano Gabbana ha presentado su dimisión como presidente del consejo de administración, así como de otros cargos que ocupaba dentro del grupo
Stefano Gabbana, uno de los cofundadores de Dolce & Gabbana, ha dejado su cargo al frente de la marca de lujo que levantó en 1985 junto con Domenico Dolce, en un movimiento realizado mientras la compañía se prepara para negociar con sus acreedores.
"Como parte de una evolución natural de su estructura organizativa y gobernanza, el Grupo Dolce & Gabbana confirma que Stefano Gabbana ha presentado su dimisión como presidente del consejo de administración, así como de otros cargos que ocupaba dentro del grupo", ha confirmado la firma, al tiempo que ha apuntado que "estas dimisiones no tienen ningún impacto en las actividades creativas que Stefano Gabbana lleva a cabo en nombre del grupo".
La compañía, de capital privado, se ha visto afectada por una prolongada crisis en el sector del lujo, agravada por la incertidumbre derivada de la guerra en Irán. Los contratiempos han dificultado el cumplimiento de las condiciones de su deuda, que ahora tendrán que renegociar los sucesores de Stefano Gabbana, quien inició su camino en el mundo de la moda junto con Dolce apostando por un estilo maximalista y basado en la identidad de Sicilia.
