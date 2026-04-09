Un total de 96 tiendas de lujo abrieron en las principales calles de capitales europeas en 2025

Durante el año 2025 se registraron un total de 96 aperturas de tiendas de lujo en las 20 calles principales dedicadas al sector en 16 ciudades europeas, frente a las 85 que se abrieron en 2024, según los datos del informe "Luxury Retail Report" de Cushman & Wakefield. El incremento medio de los precios de los alquileres en estas calles alcanzó el 3,5%.

El segmento de moda y accesorios acaparó la mayoría de las aperturas en 2025, alcanzando las 48 tiendas, en comparación con las 41 de 2024. Las marcas de joyería y relojería registraron un total de 28 aperturas, las mismas que en 2024, mientras que las perfumerías de lujo también se expandieron.

Las marcas propiedad de LVMH, Richemont y Kering siguen siendo pilares fundamentales del mercado minorista de lujo, representando casi un tercio de todas las aperturas de tiendas en 2025, en línea con lo sucedido en 2024 y 2023. LVMH se mantiene como la más activa, seguida de Kering, con una sólida cartera de proyectos para ambas en 2026. En contraste, las aperturas de Richemont disminuyeron en 2025, si bien esto se produjo tras un par de años particularmente activos. El 70% restante de las aperturas de tiendas correspondió a casi 60 marcas, lo que demuestra la amplitud y profundidad de la demanda de espacios comerciales de lujo.

Las casas de lujo están reinventando sus estrategias de interacción con el cliente para recuperar impulso, pasando de la venta centrada en el producto a las experiencias en tienda. En 2025 se produjo una oleada de aperturas de tiendas insignia, con muchas marcas lanzando sus primeras tiendas en algunas ciudades.

El informe apunta que las marcas también están colaborando con diseñadores de interiores y artistas locales para mostrar aún más su artesanía y fortalecer su imagen. Las estrategias de tiendas efímeras han ganado popularidad, permitiendo a las marcas de lujo probar y conocer los mercados y sus consumidores, profundizar la interacción y lanzar colaboraciones limitadas.

Ubicación, factor fundamental

La ubicación sigue siendo fundamental para los minoristas de lujo. Conseguir una tienda en la zona adecuada de una calle de lujo clave define el posicionamiento de la marca y crea un conjunto de tiendas similares. Las estrategias de expansión, junto con la creciente tendencia de las grandes tiendas insignia, han mantenido una fuerte demanda en medio de una desaceleración general del sector. De las 20 calles analizadas, 8 no presentan locales vacíos, frente a las 6 de 2024. Las calles de lujo con tasas de desocupación entre el 5 % y el 10 % se han duplicado con respecto al año pasado, mientras que ninguna ha registrado una tasa superior al 10 % desde 2023.

Dado que las tasas de desocupación en las principales calles de lujo suelen oscilar entre el 0 % y el 5 %, las calles y zonas aledañas resultan cada vez más atractivas. Ofrecen proximidad a las principales calles de lujo, además de exclusividad y locales comerciales adecuados a un menor coste.

Incremento promedio del 3%

A medida que evoluciona el mercado minorista de lujo, se espera que el crecimiento de las ventas en Europa aumente moderadamente en los próximos años. Las previsiones de GlobalData proyectan un crecimiento anual promedio del 3 % entre 2026 y 2030, lo que apunta a una fase de crecimiento más moderada.

Con una percepción del valor de los productos cada vez más analizada y una demanda de los compradores de experiencias atractivas en las tiendas, las marcas seguirán invirtiendo estratégicamente en sus espacios y estrategias inmobiliarias. La ubicación es un elemento crítico para el éxito y el informe prevé una fuerte competencia por las ubicaciones estratégicas de lujo. La tasa de desocupación seguirá siendo limitada y se pronostica una mayor presión alcista sobre los niveles de alquiler en las principales calles de lujo europeas, con una previsión de crecimiento medio de los alquileres del 0,5-4% anual durante el período 2026-2029.