Dublín abre un concurso de 250 millones de euros para ampliar su red de tranvía

Dublín quiere acercar el tranvía a los barrios del norte y conectarlos mejor con el centro y, para ello, ha abierto un concurso valorado en 250 millones de euros que le permitirá ampliar su red con cuatro kilómetros de vía y cuatro nuevas paradas.

Según la documentación, a la que ha tenido acceso La Región Internacional, el objetivo de esta prolongación de la línea es facilitar los desplazamientos desde zonas residenciales y mejorar su conexión con los servicios de tren y autobús.

Además, el contrato de diseño y construcción de ese nuevo tramo incluye la apertura de un aparcamiento disuasorio de 350 plazas, así como las vías, las paradas, dos puentes y las instalaciones y señalización necesarias para poner en servicio la ampliación del trazado. Asimismo, requiere hacerse cargo de la transformación de las calles por las que transcurre el tranvía, con cambios en cruces, desvíos de suministros y nuevos espacios para peatones y bicicletas.

Las compañías interesadas pueden solicitar su participación hasta el 14 de diciembre y, después, las seleccionadas pasarán a la fase de presentación de ofertas. El objetivo de la autoridad de Irlanda en infraestructuras de transporte pasa por comenzar las obras en 2028 y que estén concluidas 54 meses más tarde.