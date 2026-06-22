Dublín licitará por 26 millones de euros el control del impacto ambiental de su futuro metro

La agencia pública de infraestructuras de transporte de Irlanda ha abierto una licitación valorada en 26 millones de euros para contratar los servicios de vigilancia ambiental asociados a la construcción del futuro metro de Dublín.

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Así, la empresa adjudicataria deberá instalar y gestionar un sistema de medición durante las actuaciones de preparación y los principales contratos de construcción. Entre sus funciones estarán el seguimiento del ruido y las vibraciones, la calidad del aire, la vigilancia de las aguas superficiales y subterráneas y el cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas al proyecto durante un máximo de doce años.

Con este plazo, el objetivo es cubrir desde las primeras intervenciones sobre el terreno hasta la práctica conclusión de las principales infraestructuras ferroviarias de la línea que une la capital de Irlanda con su aeropuerto y enlaza con la localidad de Swords a lo largo de 19 kilómetros.

Actualmente, el contrato se encuentra en fase de precalificación, abierto a consorcios y empresas especializadas, con el 29 de junio como último día para pedir aclaraciones. Con todo, la fecha límite para concurrir a este concurso público llega hasta el 9 de julio.