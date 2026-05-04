Dublín entra en la fase de grandes contratos para levantar su primer metro

Dublín entra ya en la fase clave para dotarse de un metro, al estilo de las grandes capitales de Europa. Con un valor estimado de 7.300 millones de euros, la capital de Irlanda ha puesto sobre la mesa un concurso público que abarca el diseño, el suministro, la construcción, la financiación, la operatividad y el mantenimiento de una infraestructura que lleva más de dos décadas en el debate público de la ciudad.

El que será "el mayor contrato" del programa MetroLink acaba de abrirse a la precalificación de candidatos, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional, en la que consta que la fase para registrar la intención de participar en el concurso estará abierta hasta el próximo 25 de junio.

Proyección del metro de Dublín | TII

En detalle, el M500 prevé siete años de construcción y un cuarto de siglo de posventa de un sistema compuesto por trenes, señalización automática, vías, energía, comunicaciones, centro de control, sistemas mecánicos y eléctricos y el acabado de las 16 estaciones.

Sin embargo, este paquete no cubre toda la obra. La gran ingeniería civil —los túneles, las estaciones, los puentes y las estructuras ferroviarias— se divide en dos contratos, que sumados superan los 7.900 millones de euros. En paralelo, otras obras habilitantes para el trazado se canalizan a través de una veintena de licitaciones de menor envergadura, pues entre todas sumarían cerca de 1.000 millones de euros.

El proyecto

El metro de Dublín, según el proyecto vigente, es una infraestructura concebida para conectar Estuary y Charlemont, enlazar el aeropuerto con el centro de la ciudad y mover hasta 20.000 pasajeros por hora y sentido, con un volumen de unos 53 millones de viajeros anuales.

Además, recorrerá casi 19 kilómetros de la capital irlandesa y contará con 16 estaciones, de las cuales 11 serán subterráneas. De hecho, gran parte de su trazado discurrirá bajo tierra, incluida la conexión con el aeródromo.