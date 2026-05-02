La alta velocidad británica mantiene contratos de hasta 3.000 millones de libras

La construcción de la red de alta velocidad ferroviaria británica mantiene en cartera contratos con bandas de valor de entre 500 millones y 3.000 millones de libras, de modo que, pese a las revisiones del calendario, la maquinaria para el mayor proyecto de infraestructuras de Reino Unido sigue en marcha.

En la franja más alta del proyecto, al que ha accedido La Región Internacional, figuran contratos como la estación de Birmingham Curzon Street, con escala económica de megainfraestructura, pero también paquetes de gestión del tráfico y de adquisición de material rodante.

Mientras, un segundo escalón ofrece una gama de oportunidades, como el sistema de alta tensión, que abarca cifras entre 250 y 500 millones de libras.

El volumen económico de los contratos, por tanto, sitúa al proyecto entre los mayores programas de infraestructura en Europa.

Se prevé que este despliegue de la alta velocidad ferroviaria comience a dar servicio a comienzos de la década de los 30. En su primera fase, conectará Londres y Birmingham.