La electricidad, principal cuello de botella de los centros de datos

La expansión mundial de los centros de datos ha dejado de depender solo de la demanda tecnológica. La capacidad digital continúa creciendo, impulsada por la inteligencia artificial, la computación en la nube y el aumento del tráfico de datos, pero el desarrollo de nuevos proyectos depende cada vez más de la disponibilidad de electricidad y de los plazos de conexión a la red. Ambos factores se han convertido en el principal filtro para decidir qué mercados pueden crecer y cuáles quedan atrapados en el cuello de botella energético.

Es una de las principales conclusiones del informe 2026 Global Data Center Market Comparison, publicado recientemente por Cushman & Wakefield. Sobre la base de un análisis de 107 mercados a partir de 24 variables, la consultora inmobiliaria internacional describe el momento actual del segmento como una etapa de "crecimiento gestionado", pues, aunque el apetito inversor existe, también son muchos los condicionantes. Y, en concreto, el informe identifica la disponibilidad de energía como la principal restricción para el crecimiento global del sector.

En este contexto, Cushman & Wakefield sitúa a Dallas como el principal mercado primario de centros de datos del mundo, por delante de Atlanta, Virginia, Columbus y Johor, en Malasia. Según su perspectiva, el liderazgo de Dallas obedece a su capacidad para combinar suelo escalable, infraestructura eléctrica fiable y un entorno regulatorio favorable a la inversión. Y, aunque Virginia mantiene la mayor capacidad operativa del planeta, con 11,3 gigavatios, el crecimiento futuro se está desplazando hacia ubicaciones donde resulta más viable desarrollar nueva infraestructura.

La magnitud del ciclo queda reflejada en otra cifra del informe. La capacidad mundial actualmente en construcción se aproximó a 31,7 gigavatios en 2025 frente a los 12,5 gigavatios recogidos en la edición anterior. De ese total, América concentra prácticamente el 80% de toda la capacidad en desarrollo, y solo los 2,9 gigavatios en construcción en el oeste de Texas superan toda la capacidad actualmente en desarrollo en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

Creciente protagonismo de España

En esa zona, la clasificación de mercados primarios la lideran Helsinki, Oslo, Abu Dhabi y Milán, mientras que Madrid ocupa la quinta posición y Zaragoza la séptima. La presencia de ambas ciudades entre los diez principales mercados de la región confirma el creciente protagonismo de España en la carrera por atraer infraestructura digital vinculada a la IA. Por su parte, Barcelona aparece entre los mercados terciarios destacados por la multinacional.

En paralelo, en Asia-Pacífico, Johor encabeza la clasificación regional y figura además entre los cinco principales mercados primarios del mundo, por delante de centros consolidados como Sídney, Shanghái o Melbourne.

Detrás de todos estos movimientos aparece un mismo denominador común: la electricidad. El informe estima que el plazo medio para conectar nuevas grandes cargas energéticas ronda ya los 4,4 años a escala global.