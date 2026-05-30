Perseguir a famosos para amedrentar a las masas

Limpieza

Sheila Casas, en la fiesta en Casa Mó.

La bella actriz Sheila Casas ha aprovechado esta semana una fiesta de verano de Multiópticas para hablar con la prensa sobre sus cuñadas, las novias de Óscar y Mario Casas, y sobre su ex, Álvaro Muñoz Escassi. En un tiempo en el que los famosos solo salen a hablar de otros para arrojar toneladas de basura, se agradece el aire limpio que se respira entre las palabras de la actriz. De sus cuñadas ha hablado maravillas, mientras que, sobre su ex, ha reconocido que aunque no tienen contacto, mantienen el cariño, y que a ambos les gustaría saber el uno del otro. Sheila Casas queda nombrada concejala de Limpieza y Buenas Prácticas en esta página de crónicas.

El estilo

Anita Matamors, durante la fiesta en Casa Mó.

Algo que tienen las influencers y que no tenían las famosas de ayer es que están preparadas en todo momento para montar su show de estilo, de simpatía, midiendo cada gesto y cada palabra, entre otras cosas porque su trabajo consiste en desplegarlo y entrenarlo cada día frente a una cámara. Buen ejemplo de ese talento lo ha exhibido Anita Matamoros en la fiesta de Casa Mó en Madrid el pasado miércoles, desplegando todo un abanico de estilo y buen rollo frente a las cámaras del photocall. Parece sencillo, pero si piensas en las modelos de hace veinte años, te darás cuenta de que eran muy pocas las que estaban preparadas para desplegarse con naturalidad y belleza fuera de la pasarela. No todo lo nuevo es malo: abunda la belleza.

Embajadores

Laura Escanes, en la presentación de Viceroy.

La elección de Laura Escanes como nueva embajadora de la firma Viceroy me parece un acierto, lo mires por dónde lo mires. La elección de Abraham Mateo como su compañero de embajada, con todo mi respeto al cantante, constituye para mí un verdadero enigma. Hay unos patrones de estilo en la vestimenta de los más jóvenes con los que me siento –por decirlo al modo educado en que me enseñaron papá y mamá- completamente extrarrestre.

Acoso tributario

La actriz Ana Duato posa durante un “photocall”.

Espero que cuando abandone el Gobierno esta bandada de forjidos que nos atormenta y avergüenza, y vengan otros, alguien se moleste en repensar el verdadero papel de ciertas instituciones, empezando por la oveja negra de la familia, que es la Agencia Tributaria. Hace demasiado tiempo que se ha extendido la idea de que Hacienda debe ser algo así como la tía severa, solterona y amargada, del Estado, y que entre sus cometidos se encuentra reeducar a los ciudadanos. Para esta tarea, llevan años aplicando condenas que llaman “ejemplarizantes” a personajes famosos, a veces afines al Gobierno, pero generalmente no. Ahora han vuelto a darle una cornada gorda a Ana Duato al anularse su absolución por fraude fiscal, y el juicio habrá de repetirse. Tras haber sido condenada mediáticamente, hace ahora un año fue absuelta, y aún hoy sigue sin poder dormir tranquila porque, como se ha visto, siempre puede ocurrir algo inesperado, en este caso, una extraña repetición del juicio. Una limpieza urgente para la España post-sanchista sería el mejor propósito: que Hacienda deje de comportarse como una mafia y vuelva a estar al servicio de los ciudadanos.