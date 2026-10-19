Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de EEUU

Elon Musk, fundador y máximo accionista de SpaceX, además de dueño de la mayor fortuna del mundo, se ha comprometido a regalar una de sus acciones del conglomerado tecnológico y aeroespacial, cuyo valor a día de hoy ronda los 140 euros, "a cada niño de Estados Unidos" el año que viene.

El empresario de origen sudafricano posee alrededor de 4.800 millones de acciones del fabricante de SpaceX, valoradas en unos 623.000 millones de euros, además de opciones e incentivos que podrían elevar el total a unos 6.400 millones de títulos de la empresa de cohetes y comunicación satelital.

Frente a ese volumen de acciones, en Estados Unidos hay, según los datos del censo, unos 72 millones de menores de 18 años. De cumplir su promesa, por tanto, Elon Musk debería desprenderse de acciones por un valor —a fecha de hoy— superior a los 9.350 millones de euros.

Esta acción, "la primera de muchas", según el propio Musk, se suma a la iniciativa llevada a cabo el pasado mes de julio por la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, quien anunció la donación de una acción de la compañía a los dos millones de niños beneficiarios de cuentas infantiles de inversión, las denominadas Trump Accounts.

Cifras de SpaceX

SpaceX tiene previsto publicar mañana sus cuentas correspondientes al tercer trimestre. En el segundo trimestre, la compañía registró unas pérdidas de 481 millones de euros, lo que representa una mejora del 46,3% respecto de los números rojos de 897 millones de euros contabilizados entre abril y junio del año pasado.

Tomando como referencia los seis primeros meses de 2026, el resultado negativo de SpaceX alcanzó los 4.884 millones de euros, un 257% por encima de las pérdidas de 1.367 millones de euros anotadas por la empresa en la primera mitad del ejercicio anterior.