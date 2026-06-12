Elon Musk se confirma como la primera persona en alcanzar un patrimonio superior al billón de dólares

Las acciones de SpaceX han marcado un primer precio de 150 dólares en su debut este viernes en el Nasdaq, tras más de dos horas de ajustes en la negociación, lo que representa una subida del 11,1% en relación con los 135 dólares por acción fijados en la oferta inicial para saltar al parqué.

De este modo, el precio queda por debajo de las expectativas, pues al inicio de la jornada se aguardaba que el arranque alcanzase los 175 dólares por título.

Con todo, a ese precio, la valoración de la compañía fundada y dirigida por Elon Musk logra una capitalización de 1,97 billones de dólares; y esta revalorización empuja al magnate sudafricano a convertirse el primer trillionaire —o billonario—, según se utilice la nomenclatura norteamericana o europea: su patrimonio supera los 866.000 millones de euros.

"Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura!", reconocía Musk en la ceremonia de toque de campana previa a la apertura del Nasdaq, cuando confesó asimismo que llegó a creer que su proyecto tenía "menos del 10% de posibilidades de éxito". Ahora, a la vista de su éxito, ha apelado a seguir apostando por "sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante".

Su compañía espacial, SpaceX, se ha convertido en la mayor salida a bolsa de la historia, superando ampliamente el registro de la petrolera Saudi Aramco, que en 2019 recaudó 29.400 millones de dólares (25.462 millones de euros).

En la documentación registrada ante el supervisor antes de salir a Bolsa, SpaceX ya notificaba que Musk retendría casi el 92% de las acciones ordinarias y más del 82% del poder de voto.

Además, apuntaba que no se prevé el pago de dividendos "en un futuro próximo", sino que las ganancias se destinarán a financiar el crecimiento del negocio.