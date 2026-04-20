Emiratos exige reabrir Ormuz tras el bloqueo de 600 millones de barriles de petróleo

El ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber, responsable también de la Abu Dhabi National Oil Company, ha exigido la reapertura del estrecho de Ormuz cuando se cumplen ya 50 días de dificultades en ese paso.

"Cerca de 600 millones de barriles de petróleo han sido interrumpidos", ha ilustrado, consciente de la presión sobre el gas natural licuado, el combustible de aviación, los fertilizantes y otros suministros básicos.

"Cada barril perdido eleva las facturas para las personas comunes en todas partes", ha evidenciado a través de sus redes sociales, hasta el punto de advertir de que "la economía mundial no puede soportar más incertidumbre".

En este punto, ha cargado contra Irán, sin nombrarlo, al subrayar que "no se debe usar el estrecho para amenazar" y que hay que pagar por un seguro "es chantaje". "El estrecho de Ormuz es un paso marítimo global, y debe regresar al mundo tal como estaba", ha requerido el mandatario emiratí.