Irán fuerza a dos petroleros a dar la vuelta en Ormuz

Las autoridades de Irán han informado de que han forzado a dos petroleros a dar media vuelta cuando intentaban cruzar el estrecho de Ormuz desde el golfo Pérsico después de que la Armada iraní anunciara el cierre total del estratégico paso marítimo.

Se trata de dos buques con banderas de Botsuana y de Angola que "fueron obligados a cambiar de rumbo y retirarse por la oportuna intervención de las fuerzas armadas de Irán", ha informado la agencia de noticias Tasnim, dependiente de la Guardia Revolucionaria.

Por otra parte, el consulado de Irán en Bombay ha informado que tampoco se ha autorizado el paso de un granelero chino, el Sun Profit, "de propiedad y con tripulación de ciudadanos chinos".

"Al contrario de lo que se suele creer, Irán no ha dado carta blanca a los buques chinos", ha destacado la legación iraní en Bombay.

Irán anunció ayer el cierre total del estrecho de Ormuz y advirtió de que solo lo reabrirá cuando Estados Unidos levante el bloqueo impuesto a los puertos iraníes y al perímetro del estrecho. Todo ello sucede en los últimos días del alto el fuego de dos semanas y que expira el miércoles.