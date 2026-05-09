Una empresa canadiense invertirá 2.000 millones de dólares en una planta farmacéutica en México

La compañía canadiense Solar International Core realizará una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares en el estado mexicano de Hidalgo para la construcción de una planta de ingredientes farmacéuticos activos. El acuerdo se acabó de cerrar durante la reciente misión comercial a Canadá en la que participaron más de 240 empresas mexicanas, según informó la Secretaría de Economía de México.

El proyecto comenzará con la inversión de 70 millones de dólares por parte de la empresa canadiense para la compra de los terrenos de la futura fábrica en el polo de desarrollo económico de Zapotlán.

El ministro de Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc y el secretario de Economía de del gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, encabezaron las delegaciones de ambos países durante el encuentro comercial desarrollado durante la semana pasada, que tuvo como sedes las ciudades canadienses de Toronto y Montreal.

Además de la inversión citada, otras empresas canadienses se mostraron interesadas en desarrollar proyectos en México. Entre las iniciativas que se van a estudiar en los próximos meses destaca la potencial inversión de 360 millones de dólares para el desarrollo de una planta de viviendas modulares en el estado de Chiapas, otra de 380 millones para el desarrollo de una planta de procesamiento de minerales y materiales para baterías en Puebla o la posible inversión de 100 millones de dólares en una planta de procesamiento de agave en Jalisco.

Inversión de Bimbo en Canadá

Durante la misión, se firmaron más de 10 memorandos de entendimiento y acuerdos en los sectores de ciencias biológicas, agroalimentación, educación e industrias creativas, lo que ponen de manifiesto la solidez de los lazos comerciales entre Canadá y México. Entre ellos se incluye una inversión de 200 millones de dólares canadienses por parte del grupo alimentario Bimbo, la mayor empresa mexicana con operaciones en Canadá, para modernizar sus instalaciones en el país.

Las delegaciones de ambos países reafirmaron su compromiso de impulsar la Alianza Estratégica Integral Canadá-México y el Plan de Acción Canadá-México, lanzados por el primer ministro Carney y la presidenta Sheinbaum en septiembre de 2025. Esta hoja de ruta ofrece una visión estratégica compartida para fortalecer la colaboración en áreas prioritarias: comercio, agricultura, energía, innovación, infraestructura comercial, recursos naturales, salud, educación y seguridad.