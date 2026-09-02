La empresa italiana Lottomatica absorbe la española Cirsa para crear la segunda mayor empresa mundial del juego

Cirsa y Lottomatica han suscrito un contrato vinculante para llevar a cabo una fusión transfronteriza intracomunitaria, por la cual la firma española será absorbida por el grupo italiano y se creará así la segunda mayor empresa mundial del sector del juego y las apuestas deportivas.

Con un negocio combinado de 34.000 millones de euros, según los datos trasladados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la unión de ambas empresas supondrá un gigante mundial con un resultado bruto de explotación ajustado (Ebitda ajustado) de aproximadamente 2.000 millones de euros.

Las dos sociedades, líderes en sus mercados de origen, cuentan con una cartera diversificada de mercados muy atractivos y de alto crecimiento, con aproximadamente 115 millones de euros anuales de sinergias de caja antes de impuestos, cuya materialización se espera para el tercer ejercicio completo posterior al cierre.

Blackstone, mayor accionista

La sociedad combinada conservará la denominación actual de Lottomatica, con su domicilio social, sede central y domicilio fiscal en Roma, y una segunda sede central para Cirsa en Barcelona.

Como consecuencia de esta operación, los accionistas de Cirsa recibirán, en canje por cada uno de sus títulos, un total de 0,668 de nueva emisión. Conforme a la ecuación de canje indicada, las acciones representativas del 100% del capital social actual de Cirsa representarían, aproximadamente, un 32,5% del capital social de Lottomatica una vez sea efectiva la fusión.

El fondo estadounidense Blackstone, accionista mayoritario de Cirsa, se convertirá previsiblemente en el mayor accionista de la nueva sociedad, con aproximadamente un 24% del capital social, y estará representado en el consejo de administración de la nueva sociedad combinada por dos consejeros.

Pago de dividendos

Con carácter previo a la ejecución de la fusión, se prevé que Cirsa distribuya entre sus accionistas un dividendo extraordinario con cargo a prima de emisión de, aproximadamente, 262 millones de euros.

Una vez completadas todas las formalidades corporativas y regulatorias, además, Lottomatica tiene la intención de someter a la aprobación de los accionistas de la sociedad combinada una distribución de capital de 744 millones de euros, que se implementará mediante un dividendo extraordinario, una oferta voluntaria parcial de recompra de acciones propias o una combinación de ambos.

En todo caso, los accionistas de Lottomatica y Cirsa tendrán derecho a recibir sus dividendos ordinarios correspondientes al ejercicio 2026, cuyo pago se espera que tenga lugar en el segundo trimestre de 2027.

Se espera además que, durante los tres años siguientes al cierre de la fusión, el pago de dividendos a los accionistas alcance hasta 4.000 millones de euros.

Nuevo organigrama

Las acciones de Lottomatica continuarán admitidas a negociación en Euronext Milan, en la bolsa italiana, y se espera que empiecen a cotizar en el parqué español a partir de la fusión, que podría cerrarse antes del próximo verano.

En cuanto al nuevo organigrama de la sociedad combinada, el consejo de administración contará con trece miembros: los once consejeros actuales de Lottomatica y los dos designados a propuesta de Blackstone.

El actual presidente y máximo ejecutivo de Lottomatica, Guglielmo Angelozzi, será el presidente y consejero delegado de la nueva empresa y Laurence Van Lancker ocupará la dirección financiera además de ejercer como CEO adjunto. Por su parte, Antonio Hostench continuará como consejero delegado de Cirsa y Antonio Grau se mantendrá como director financiero.

Otra empresa española para Italia

Esta absorción de la empresa española Cirsa se produce en un momento en el que también es está negociando la compra del gigante aceitero Deoleo por parte de Coricelli.