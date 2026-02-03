Macao, la capital mundial del juego, arranca 2026 con el negocio al alza

Más de 2.370 millones de euros se generaron en Macao a lo largo del mes de enero únicamente en juegos de azar. La capital mundial de los casinos arranca el año con unas cifras que no conocía desde la pandemia, superando un 24% la cifra de ingresos que obtuvo por esta vía el mismo mes de 2025.

Se trata de una subida mayor de la pronosticada por los analistas, pues el banco de inversión JP Morgan había estimado que los ingresos brutos del juego de Macao crecerían entre un 15% y un 20% en el arranque de este 2026.

El negocio de los casinos de Macao es su pilar económico, pues supone casi la mitad de su PIB. Solo el año pasado rozó los 24.000 millones de euros de ingresos, lo que supone multiplicar por tres la recaudación por esta vía de una ciudad mundialmente conocida por la industria del juego como Las Vegas.

Con el negocio en manos de únicamente seis concesionarias desde 2022 para aumentar el control por parte del gobierno, esta antigua colonia portuguesa es la única ciudad china en la que se puede apostar de manera legal.