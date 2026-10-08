Empresas audiovisuales de Argentina visitan Canarias para explorar oportunidades estratégicas de inversión

Un total de 16 empresas del sector audiovisual de Argentina están visitando Gran Canaria y Tenerife en misión comercial para estrechar lazos y explorar proyectos estratégicos; una oportunidad para la industria audiovisual de Canarias que surge tras las últimas misiones directas llevadas a cabo por los agentes del sector del archipiélago en el país austral.

De hecho, el pasado mes de junio, una delegación canaria encabezada por el presidente de Proexca, Alfonso Cabello, llevó a cabo en Buenos Aires una serie de encuentros institucionales y empresariales para mostrar el potencial canario en sectores tecnológicos y audiovisuales a empresas interesadas en expandirse hacia Europa y África. Y ya antes, en diciembre de 2025, Proexca había participado en el evento audiovisual Ventana Sur, en Buenos Aires, para poner en valor las ventajas de invertir en Canarias y la situación actual de la industria audiovisual en el archipiélago.

De tales encuentros, como ha destacado el gobierno isleño, surgió el interés real de estas 16 empresas de visitar Canarias, a fin de explorar de cerca "las ventajas y el ecosistema sólido y creciente" que se está creando en el archipiélago canario.

Con proyectos reales

Estas compañías, principalmente de imagen real, llegan a Canarias incluso con proyectos en mente para desarrollar, y con planes de futuro que alientan la colaboración para el crecimiento de estas empresas, como ha apuntado el ejecutivo canario.

"Es una satisfacción ver el resultado de que las acciones que llevamos a cabo suscitan un interés real en las empresas. El ecosistema audiovisual de Canarias es un foco de oportunidades, somos el hub atlántico estratégico para que estas compañías sigan creciendo y qué mejor que hacerlo desde este territorio de ventajas competitivas que les brinda la excelencia", ha señalado el consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal.