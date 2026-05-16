Escocia consolida su apuesta por el turismo de alto impacto con un nuevo campo de golf
turismo prémium
La apertura prevista para este fin de semana refuerza la apuesta por el golf prémium como palanca de turismo de alto valor y posicionamiento global
Escocia suma esta semana un nuevo activo a su oferta de turismo de alta gama. Inverness estrenará un nuevo campo de golf que contribuye a reforzar la región como polo de atracción de visitantes internacionales y de alto poder adquisitivo.
En el marco de una experiencia más amplia, que engloba paisaje, un alojamiento singular, deporte y la idea de exclusividad cada vez más buscada por los viajeros con capacidad de gasto, estas nuevas instalaciones no solo buscan agrandar la oferta de ocio, sino sostener un modelo turístico menos masivo pero más rentable. En el caso de las Highlands, además, el entorno, la identidad y la tradición asociada al golf remarcan la posición privilegiada de la región dentro del circuito internacional de esta actividad.
El nuevo campo que abrirá el grupo Cabot incorporará 18 hoyos a los 18 existentes en una propiedad de unas 170 hectáreas con alojamiento propio y venta de paquetes combinados de estancia y juego.
Old Petty, diseñado por el afamado arquitecto de campos de golf Tom Doak, se sitúa junto a un estuario, en un entorno compuesto por un castillo con cuatro siglos de antigüedad y una iglesia construida en 1839.
