Oportunidad de inversión en residencias situadas dentro de un campo de golf con vistas al mar

Adquirir una propiedad de lujo ubicada dentro de un campo de gol con vistas al mar es posible ahora con el proyecto urbanístico The Peaks, en Lustica Bay (Montenegro), que desarrolla la empresa suiza Orascom Development Holding junto al gobierno de Montenegro que ya ha atraído inversiones por valor de 700 millones de euros, con más de mil propiedades vendidas.

Las unidades más pequeñas cuentan con dos dormitorios y algo más de 100 metros cuadrados y se venden a partir de 860.000 euros. Las propiedades de mayor tamaño incluyen villas que superan los cuatro millones de euros. Actualmente, ya viven allí más de 700 familias de 50 países diferentes.

El campo de gol en el que se ubican las propiedades ha sido diseñado por el legendario jugador sudafricano Gary Player y cuenta con calles que serpentean por la ladera entre el mar Adriático y la bahía de Kotor. The Peaks combina una refinada arquitectura costera con un entorno deportivo excepcional, ofreciendo a sus residentes un estilo de vida definido por la naturaleza, el diseño y el acceso a una infraestructura de golf de primer nivel.

Actualmente, el campo cuenta con tres hoyos abiertos al juego, pero está previsto que otros nueve hoyos estén listos entre otoño de 2026 y mayo de 2027 y el resto se terminará antes de mayo de 2029. Finalmente, contará con 18 hoyos, par 72, con importantes desniveles que van desde los 130 hasta los 310 metros sobre el nivel del mar. La Casa Club del campo ya funciona como el centro social del vecindario y cuenta con un restaurante, campo de prácticas, academia de golf, tienda especializada y un simulador de alta tecnología.

La arquitectura de The Peaks se inspira en la piedra y la madera de origen local, combinando el carácter montenegrino con diseños contemporáneos de planta abierta. Interiores luminosos, amplios ventanales y acabados en tonos tierra. Algunas viviendas selectas cuentan con piscinas privadas, terrazas ajardinadas y cocinas exteriores diseñadas para disfrutar del estilo de vida mediterráneo.

The Peaks ofrece tres tipos de propiedades: apartamentos, casas adosadas y villas, todas ellas estratégicamente ubicadas para maximizar las vistas al campo de golf y al mar, a la vez que ofrecen un equilibrio perfecto entre privacidad y acceso a la comunidad.

Belleza natural y buenas conexiones

La bahía de Lustica ocupa 690 hectáreas de la península del mismo nombre, donde el Adriático se encuentra con la entrada a la bahía de Kotor, un entorno de excepcional belleza natural enmarcado por montañas y aguas cristalinas. Las urbanizaciones ocuparán tan solo el 10% del terreno, dejando vastas áreas preservadas como espacios verdes con vegetación autóctona.

Tres aeropuertos internacionales dan servicio al destino: Tivat se encuentra a tan solo 12 kilómetros, Dubrovnik, en la vecina Croacia, a 62 kilómetros, y la capital, Podgorica, a 92 kilómetros tierra adentro. Los vuelos directos conectan con la mayoría de las principales capitales europeas en menos de tres horas.