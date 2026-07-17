Escocia prepara un contrato único para el mantenimiento de once aeropuertos

Foto de un avión aterrizando en Barra, uno de los aeropuertos regionales incluido en el contrato de mantenimiento de Escocia

Escocia pretende centralizar el mantenimiento civil de sus once aeropuertos regionales y, para sondear el mercado antes de lanzar la licitación, ha publicado una consulta a las empresas que puedan estar interesadas en hacerse cargo del servicio.

Así pues, la empresa pública que gestiona la red, Highlands and Islands Airports Limited, abre un plazo de una semana para recibir sugestiones a través del cuestionario incluido en la ficha oficial del servicio de contratación pública escocés.

En todo caso, según lo avanzado, la futura licitación está prevista a partir del 26 de octubre, y buscará cubrir trabajos de mantenimiento, reparaciones de emergencia y actuaciones reactivas, tales como conservación de pistas, arreglo de drenajes, corrección de marcas en zonas operativas o limpieza de fosas sépticas, así como un servicio de urgencias disponible todo el año durante las 24 horas del día.

Los once aeródromos incluidos en este lote conforman la red regional pensada para conectar las Highlands, las islas y otras zonas periféricas; y deja fuera a los cuatro grandes aeropuertos comerciales del país, como los de Edimburgo y Glasgow. Se trata, por tanto, de infraestructuras clave para comunidades con menos alternativas de transporte, donde el avión cumple una función de conectividad básica.

Anteriormente, los servicios de mantenimiento para esta red no se contrataban de forma centralizada, sino que se distribuían en paquetes por tipos de actuación o por aeropuerto. Sin embargo, el nuevo aviso anticipa una licitación conjunta, si bien el presupuesto y los pliegos definitivos todavía no han visto la luz.