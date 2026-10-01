España invertirá casi 2.000 millones de euros para mejorar la conectividad viaria y ferroviaria de sus puertos

El gobierno de España invertirá este año un total de 1.930 millones de euros en mejorar la conectividad de los puertos españoles.

Así se ha plasmado en la actualización del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, en el que se incluyen sesenta actuaciones: de ellas, 43 están vinculadas al ferrocarril y 17, a las carreteras.

Con el objetivo de financiar proyectos de infraestructuras que faciliten el transporte intermodal de mercancías y potencien la competitividad de los puertos españoles, se han suscrito 16 convenios con Adif para financiar actuaciones por importe de casi 1.200 millones de euros.

Algunas de las actuaciones incluidas ya se han llevado a cabo, como el acceso al puerto de Sagunto, en Valencia, o el acceso a una de las terminales del puerto de Cádiz. Por delante queda concluir el acceso al puerto exterior de Ferrol o los nuevos accesos ferroviarios a los puertos de Sevilla y Castellón, entre otros ejemplos.

Mercancías y pasajeros

Al hilo de ello, Puertos del Estado ha publicado su anuario estadístico con la información correspondiente a 2025, donde consta un descenso del 0,3% en el volumen de carga movida por los 28 puertos de interés general de España, hasta las 556,2 millones de toneladas de mercancías. Y, según los datos de la agencia tributaria, el transporte marítimo de mercancías supone en España el 71% de las importaciones y el 52% de las exportaciones.

Por su parte, el número de pasajeros subió un 4%, hasta los 42,49 millones, de modo que se marca un nuevo récord en este tipo de transporte.