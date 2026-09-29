Lituania abre el concurso para ejecutar la mayor ampliación de su principal puerto

Lituania acaba de abrir al mercado internacional la mayor ampliación de la historia del puerto de Klaipėda, una obra que reforzará el manejo de carga de las actuales instalaciones frente al mar Báltico.

El objetivo de estas obras, que forman parte de un desarrollo que movilizará más de 1.000 millones de euros entre inversión pública y privada, es crear prácticamente desde cero una nueva zona portuaria de cien hectáreas ganada a las aguas de la laguna y construir 1,3 kilómetros de nuevos muelles. "Su tamaño equivale al de todo un barrio residencial", ha destacado el ministro de Transportes sobre una nueva área que permitirá "impulsar el puerto" y "generar miles de millones de euros" para la economía del país báltico.

El contrato que acaba de publicarse para llevar a cabo esta ampliación, que estará abierto hasta el 16 de noviembre, reúne prácticamente todos los trabajos necesarios. El adjudicatario deberá diseñar y ejecutar la nueva superficie portuaria, construir los muelles, dragar la zona de navegación, soterrar un tramo de una línea eléctrica de 110 kilovoltios, intervenir en uno de los nuevos diques y levantar redes de drenaje y protecciones costeras, así como asumir el desarrollo técnico de las obras.

La decisión de expandir el puerto guarda relación con su necesidad de seguir creciendo. Su ritmo de manejo de carga sigue aumentando cada año, hasta el punto de que este mismo mes ya pulverizó el registro correspondiente a 2025 al superar la barrera del millón de contenedores gestionados. Con el nuevo desarrollo, según los cálculos del gobierno, se podrá duplicar esta cifra y recibir algunos de los mayores buques que operan en el Báltico.

En paralelo a estas obras, que también incluyen una zona destinada a la movilidad militar, la autoridad portuaria ha apuntado que los planes pasan por conectar la ampliación con la autopista y con el ferrocarril. Asimismo, con el horizonte de finales de este año, también se convocará un concurso internacional para seleccionar al operador de la nueva zona portuaria.