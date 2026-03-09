España, sin medidas para paliar la subida de la energía mientras que el mundo comienza a responder

El gobierno español está "monitorizando" la crisis en los precios de la energía que ha desencadenado el conflicto en el golfo Pérsico, pero aún no se ha decidido a tomar medidas para mitigar el impacto en los hogares del precio de los combustibles. Varios países asiáticos -Japón, Corea del Sur y China entre otros- ya han anunciado medidas, mientras que en Europa Portugal ya a anunciado un recorte temporal al impuesto sobre el gasóleo y otros gobiernos apuntan que están preparando soluciones para ayudar a sus ciudadanos.

En respuesta a La Región Internacional, el Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera María Jesús Montero, ha señalado que el gobierno español está monitorizando la situación y "llegado el caso, tomará las medidas que sean necesarias para proteger a los hogares, empresas y autónomos".

El gobierno celebrará mañana su habitual reunión de los martes y tal vez ya podría anunciarse alguna medida en este sentido aunque la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, se ha limitado a comentar hoy que el ejecutivo tiene "margen" para aplicar medidas. En todo caso, Saiz ha puntualizado que se dará respuesta a la situación que se vive por el conflicto en Oriente Medio. "Este gobierno trabaja todos los días y no son pocas las situaciones en las que hemos estado a la altura", ha indicado la ministra.

Medidas en Portugal

En el resto de los países europeos la situación es similar a la de España, ya que diversos mandatarios han anunciado que se estudian medidas pero no se han anunciado nada concreto, con la excepción de Portugal donde hoy mismo ha entrado en vigor la reducción "temporal y extraordinaria" del impuesto sobre el gasóleo. El descuento alcanzará los 3,55 céntimos de euro por litro.

La Unión Europea ya había reclamado la semana pasada a los estados miembro que vigilen la situación de los mercados energéticos y tengan previstas medidas de apoyo a los hogares ante la subida del gas. Desde gobiernos como el italiano y el británico ya se ha anunciado que se están estudiando medidas para impedir que el alza de precios de la energía repercuta en el poder adquisitivo de los hogares.

Precios máximos en Corea

En Asia están siendo más rápidos en su respuesta a la crisis energética desatada por la guerra en el golfo Pérsico. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha asegurado hoy que se va a implementar un sistema de precios máximos para los productos petrolíferos que recientemente se han visto afectados por el conflicto. ,"Tomaremos medidas contundentes", ha añadido Myung.

Si llega a implementarse, sería la primera vez desde 1997 que Seúl impone un tope al precio del combustible utilizando una disposición de la Ley de Negocios Petroleros que permite al gobierno establecer un precio máximo de venta cuando la volatilidad de los precios del petróleo amenaza la estabilidad económica.

En Japón, el gobierno ha liberado las reservas estratégicas de petróleo con el objetivo de contener los precios, mientras que China ha ajustado el sistema de precios regulados del combustible y Vietnam ha reducido los aranceles a la exportación de estos productos. Por su parte, Filipinas ha anunciado medidas de ahorro energético.