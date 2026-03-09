El ataque a Irán desata una subida del petróleo imparable que llega al 70%

El ataque a Irán ha desatado una subida del petróleo imparable, en medio de ataques contra las principales refinerías del golfo Pérsico, y los barriles de crudo han llegado a rozar este lunes los 120 dólares tanto en el caso del estadounidense como del europeo, tras fuertes repuntes de en torno al 30%. Finalmente, el valor del suministro se ha consolidado un poco por debajo, aunque por encima de la barrera psicológica de los 100 dólares.

Prácticamente una semana después de que Estados Unidos e Israel decidieran atacar Irán, que reaccionó según lo anunciado y bloqueó el estrecho de Ormuz, el petróleo europeo marcó hoy un máximo de 119,4 dólares—un 28% sobre el precio del viernes—; si bien se moderó posteriormente hasta los 107 dólares, de modo que el alza supone un 15%. Por su parte, el crudo de referencia para el mercado norteamericano llegó a alcanzar también los 119 dólares —una subida del 30%—, aunque paulatinamente fue cayendo hasta cotizar en 102 dólares, una revalorización del 13%.

A la vista de este nuevo repunte, en comparación con los precios del petróleo el pasado 27 de febrero —última sesión antes de que comenzaran los ataques sobre Irán—, el barril de crudo europeo alcanza ya una subida del 64%, mientras el estadounidense ha escalado un 78%.

Junto con esta subida, las principales bolsas del mundo continúan a la baja como consecuencia del nuevo escenario bélico, sin que tampoco repunten los mercados de materias primas como la plata o el oro. En cambio, el bitcoin parece presentarse ahora como valor refugio, siendo, junto con el dólar, el único mercado al alza.