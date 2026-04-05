Cuatro aeropuertos italianos, con limitaciones de repostaje por falta de combustible

El tráfico aéreo europeo comienza a notar el impacto de la crisis de combustible vinculada al conflicto en Irán, y son cuatro los aeropuertos de Italia que sufren ya restricciones de repostaje.

En concreto, las limitaciones afectan a las instalaciones de Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia, y se mantendrán, en principio, hasta el próximo día 9.

Con todo, el grupo que gestiona los aeródromos de Venecia, Treviso y Verona ha restado importancia a estas medidas, toda vez que el problema afecta a un único proveedor, y la operativa aérea no se está viendo comprometida de forma generalizada.

Por el momento, indica, "no se han impuesto restricciones a los vuelos intercontinentales ni a los vuelos dentro del espacio Schengen, y las operaciones están garantizadas sin ningún problema".

Reapertura en abril

Sin embargo, Ryanair ha advertido del posible empeoramiento de la situación en las próximas semanas si persisten las tensiones en la región del golfo Pérsico, especialmente en torno al estrecho de Ormuz.

"Si la guerra termina y el estrecho de Ormuz se reabre a mediados o finales de abril, no habría riesgo para el suministro de combustible", ha apuntado el consejero delegado de la compañía irlandesa, Michael O’Leary, quien ha calculado que hasta una cuarta parte de sus operaciones podrían verse afectadas entre mayo y junio si la guerra continúa.

Ormuz, nueva arma

Estas predicciones llegan en un momento de creciente tensión e incertidumbre en Oriente Próximo y después de que las autoridades iraníes hayan asegurado que el estrecho de Ormuz jamás volverá a ser un paso de libre de navegación, sino que se convertirá en una fuente de financiación para Irán.