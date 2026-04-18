Estados Unidos renueva la autorización para comprar petróleo ruso durante otro mes

Con el estrecho de Ormuz cerrado de facto a la navegación y, con ello, a la salida del petróleo del golfo Pérsico, Estados Unidos ha vuelto a obviar las sanciones impuestas a Rusia y ha emitido una licencia para autorizar la venta de su crudo durante un mes. La única restricción es que el suministro debe haber sido cargado en buques con anterioridad.

Según el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, quedan autorizadas "todas las transacciones prohibidas (...) que sean normalmente incidentales y necesarias para la venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo de origen de la Federación Rusa cargados en cualquier buque".

Esta orden sustituye a la emitida el pasado mes de marzo para autorizar la compra de petróleo ruso durante un mes y que, precisamente, expiró el pasado día 11. Así pues, el Kremlin sigue beneficiándose de los altibajos en el estrecho de Ormuz al recuperar mercado para su suministro de hidrocarburos; algo que ya fue criticado tanto por Ucrania como por la Unión Europea.