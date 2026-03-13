Estados Unidos autoriza la compra de petróleo ruso para contener la subida de precios por la guerra en Irán

Estados Unidos ha autorizado de manera temporal la compra de petróleo ruso sancionado que ya se encuentra cargado en buques en alta mar, en un intento por estabilizar los mercados energéticos mundiales ante la escalada de precios provocada por la guerra en Irán. La medida, anunciada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estará vigente hasta el 11 de abril y solo se aplica al crudo que ya está en tránsito, evitando así un beneficio financiero significativo para Moscú.

Según Bessent, la decisión busca mitigar la perturbación temporal en el suministro global, mientras se mantiene el impacto de las sanciones a Rusia en la extracción de petróleo. “Se trata de una medida de alcance limitado y a corto plazo, que no proporcionará beneficios financieros importantes al gobierno ruso”, explicó.

El levantamiento temporal de las sanciones no ha provocado cambios significativos en los precios del crudo. El barril de Brent se mantiene cerca de 100 dólares, mientras que los futuros del West Texas Intermediate rondan los 96 dólares. Los analistas señalan que el mercado percibe la medida como un paliativo temporal que no resuelve el cierre del estrecho de Ormuz, vía clave por la que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y que sigue afectada por los ataques iraníes a buques.

La medida ha generado críticas desde Europa y Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que el bloqueo de Ormuz “no justifica” el levantamiento de sanciones a Rusia, mientras que la UE advirtió que la medida podría socavar la presión sobre Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, calificó la decisión como un “duro golpe” para su país y un “golpe a la reputación internacional”.

Moscú celebró la autorización, afirmando que sin el petróleo ruso el mercado energético mundial no puede permanecer estable. Según Kirill Dmitriev, negociador del presidente ruso Vladimir Putin, la medida representa un reconocimiento práctico de la importancia del crudo ruso para los mercados globales.

El Tesoro estadounidense también anunció que, en cuanto sea posible garantizar la seguridad, los buques petroleros serán escoltados a través del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica cuyo flujo sigue restringido por la guerra en Irán. Esta acción se enmarca dentro de los esfuerzos de Washington por proteger sus exportaciones de petróleo y gas natural licuado, mientras se controla temporalmente la subida de los precios internacionales.

Con esta decisión, la administración de Donald Trump busca aliviar la presión sobre los mercados energéticos, aunque los expertos advierten que la medida es limitada y no aborda la escasez prolongada de suministro causada por la interrupción del flujo de petróleo en el Golfo Pérsico.