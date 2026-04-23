Estados Unidos avanza en su dominio como país con más ultrarricos del mundo

Estados Unidos, China e India son los países que lideran el crecimiento de la población mundial con patrimonio multimillonario en los últimos cinco años, según el informe realizado por la inmobiliaria Knght Frank. Las proyecciones apuntan a que EEUU concentrarán aún mayor número de ultrarricos para 2031, alcanzando el 41% del total en 2031 frente al 35% actual.

Entre 2021 y 2026, la población mundial de personas con un patrimonio neto ultra alto (aquellas que superan los 30 millones de dólares) aumentó de 551.435 a 713.626. Esto equivale a 162.191 nuevas personas con un patrimonio neto ultra alto en tan solo cinco años,.

Estados Unidos ha dominado esta expansión. Del total de personas con un patrimonio neto ultra alto recién creado durante este período, el 41% se generó en Estados Unidos, lo que refleja la magnitud, la profundidad y el poder generador de capital de la economía estadounidense. Como resultado, la participación de Estados Unidos en el grupo global de personas con un patrimonio neto ultra alto (UHNWI) aumentó de forma constante, pasando del 33 % en 2021 al 35 % en 2026. Las previsiones sugieren que esta concentración se intensificará aún más y que Estados Unidos representará el 41 % del grupo mundial de UHNWI para 2031.

China sigue siendo el segundo polo principal de creación de riqueza, aunque su posición relativa se está debilitando. Su participación en el grupo global de UHNW disminuyó del 18 % en 2021 al 17 % en 2026, y se prevé que caiga al 15 % para 2031. En realidad, casi todos los países están perdiendo cuota de mercado global para dar cabida a la implacable expansión de la riqueza estadounidense.

India, riqueza emergente

Sin embargo, India destaca como un contrapunto significativo. Si bien en 2026 representaba solo el 2,8 % de las personas con un patrimonio neto muy elevado (UHNWI) a nivel mundial, un aumento respecto al poco más del 2 % de cinco años antes, su trayectoria es claramente ascendente. Se prevé que la población UHNW de la India aumente de 19.877 en la actualidad a 25.217 en 2031, lo que subraya su creciente papel en el panorama global de la riqueza.

Tres regiones del mundo dominan la historia de la riqueza global. América del Norte lidera, representando el 37 % de la población UHNW mundial en 2026, y se prevé que extienda su dominio al 43 % en 2031. Asia-Pacífico representa casi el 31 % de las personas UHNWI en 2026, con cifras que se proyecta que aumenten de 219.310 a 272.530 durante el mismo período. Le sigue Europa, con 183.953 residentes muy ricos, lo que representa poco más de una cuarta parte del total mundial.

Más allá de estos bloques, destaca Oriente Medio con un aumento de la población ultrarrica del 2,4 % al 3,1 % en los últimos cinco años. Cabe destacar que es la única región que se prevé que mantenga una proporción global similar hasta 2031, cuando sus 28.956 personas con un patrimonio neto muy elevado seguirán representando el 3,1 % del total.