Estados Unidos subasta el arrendamiento de yacimientos de petróleo y gas en Alaska

La Oficina de Administración de Tierras (BLM) de Estados Unidos celebrará una primera subasta de arrendamiento de terrenos con yacimientos de petróleo y gas en la llanura costera de Alaska -dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico- el próximo 5 de junio de 2026. En total, se subastarán 630.000 hectáreas y está previsto celebrar un total de cuatro subastas de este tipo en la zona hasta 2035.

Según señala un comunicado de BLM, esta subasta representa un hito en el desarrollo del vasto potencial energético de Alaska y "refuerza el compromiso del presidente Donald Trump con el desarrollo responsable de los recursos".

El director interino de BLM, Bill Groffy, apunto que con esta iniciativa "se fortalece nuestra seguridad energética nacional, apoyamos empleos bien remunerados para los habitantes de Alaska y contribuimos a garantizar que los estadounidenses tengan acceso a energía asequible".

Las ofertas para participar en la subasta se recibirán hasta el próximo 3 de junio en la oficina estatal de BLM-Alaska, en la localidad de Anchorage. El pliego de condiciones detallado estará disponible en la página web https://www.blm.gov/programs/energy-and-minerals/oil-and-gas/leasing/regional-lease-sales/alaska. La apertura y lectura de las ofertas se transmitirá en directo a las 10:00 (hora de Alaska) del 5 de junio de 2026, a través de la página web de BLM.

Primera subasta en 2021

La primera subasta de arrendamientos de petróleo y gas en la zona tuvo lugar en enero de 2021 y resultó en 11 contratos con tres compañías. La segunda subasta estaba programada para enero de 2025, pero no recibió ofertas debido a las restricciones impuestas al desarrollo potencial en ese momento.

BLM gestiona aproximadamente 245 millones de acres de tierras públicas, ubicadas principalmente en 12 estados del oeste, incluyendo Alaska, en nombre del pueblo estadounidense. La oficina también administra 700 millones de acres de yacimientos minerales subterráneos en todo el país.