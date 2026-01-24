ÚLTIMA HORA
Estados Unidos venderá material militar a Azerbaiyán

El vicepresidente Vance viajará al país en febrero, y también a Armenia, donde firmará un acuerdo en relación a los semiconductores

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará en febrero a Armenia y Azerbaiyán para sellar acuerdos de carácter económico con ambos países.

Lo ha anunciado el presidente Trump a través de su red social, en la que ha agradecido el compromiso de ambos países por mantener el acuerdo de paz firmado en agosto.

Y, con el objetivo de mantener la “prosperidad” que ha traído el fin de la guerra, ha manifestado que Estados Unidos fortalecerá su “alianza estratégica” con Azerbaiyán, país al que venderá equipamiento de defensa, como chalecos antibalas y embarcaciones.

Asimismo, ha planteado un “excelente” pacto de cooperación nuclear pacífica con Armenia, así como acuerdos para los grandes fabricantes de semiconductores.

